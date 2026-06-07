Акція одного дня у VARUS 8–9 червня 2026 року: що купити зі знижкою до 64%

Мережа супермаркетів VARUS підготувала нову акцію одного дня на 8–9 червня 2026 року. У пропозиції представлені продукти, солодощі та товари для щоденного догляду. Особливість такої акції полягає в тому, що кожна знижка діє лише у конкретний день, тому покупцям важливо не переплутати дату. Про це повідомляє «ПЛ».

У понеділок можна буде вигідно придбати сосиски та чорний шоколад, а у вівторок — рис і дезодоранти. Найбільша знижка в цій добірці сягає 64%, але кількість акційних товарів обмежена.

Що буде в акції 8 червня

У понеділок, 8 червня, VARUS пропонує знижки на дві категорії товарів. Перша позиція — сосиски «Уплетайки» вищого ґатунку ТМ «Алан» у пакуванні 250 г. Їх можна буде купити від 64,90 грн за упаковку зі знижкою 50%. Це може бути зручною покупкою для швидкого сніданку, перекусу або приготування простих домашніх страв. Такі товари часто купують для родини, тому знижка може бути практичною для щоденного кошика.

Друга позиція понеділка — чорний шоколад Lindt Excellence в асортименті, 100 г. Акційна ціна становить 99,90 грн за плитку, а знижка може сягати 64%. На зображенні вказано, що країна походження товару — Швейцарія. Це пропозиція для тих, хто любить якісний чорний шоколад або хоче придбати солодощі до кави, чаю чи як невеликий подарунок.

Що можна купити дешевше 9 червня

У вівторок, 9 червня, акційна добірка змінюється. У цей день покупцям пропонують рис ТМ Varto: жасмін, камоліно та басматі у фасуванні 1000 г. Ціна за акцією стартує від 39,90 грн за упаковку, а знижка становить 50%. Це одна з найпрактичніших позицій, адже рис має тривалий термін зберігання і підходить для великої кількості страв. Його можна використовувати для гарнірів, плову, овочевих страв, супів або домашнього меню на кілька днів.

Також 9 червня зі знижкою буде доступний дезодорант Axe в асортименті. На акційному зображенні вказані формати 50 мл і 150 мл, а ціна стартує від 68,00 грн за штуку. Знижка становить 50%. Така пропозиція може бути цікавою для покупців, які планують поповнити запас засобів особистої гігієни. Особливо вигідною вона виглядає для тих, хто зазвичай купує дезодоранти за повною ціною.

Таблиця акційних товарів VARUS

Дата Товар Торгова марка Обсяг Ціна за акцією Знижка 08.06.2026 Сосиски «Уплетайки» Алан 250 г від 64,90 грн -50% 08.06.2026 Шоколад чорний в асортименті Lindt Excellence 100 г 99,90 грн до -64% 09.06.2026 Рис жасмін, камоліно, басматі Varto 1000 г від 39,90 грн -50% 09.06.2026 Дезодорант в асортименті Axe 50 мл / 150 мл від 68,00 грн -50%

На що звернути увагу покупцям

Акція одного дня зручна тим, що дозволяє купити конкретні товари за суттєво нижчою ціною. Але головна умова — прийти саме у той день, коли діє потрібна пропозиція. Сосиски та шоколад будуть акційними 8 червня, а рис і дезодоранти — 9 червня. Також на зображенні зазначено, що кількість товарів обмежена. Тому найпопулярніші позиції можуть швидко закінчитися, особливо у магазинах із великим потоком покупців.

Перед походом до VARUS варто врахувати кілька простих порад:

перевірити дату дії конкретної знижки;

заздалегідь скласти список покупок;

порівняти акційну ціну зі звичайною;

перевірити строк придатності продуктів;

уточнити наявність товару в конкретному магазині;

не купувати зайве лише через знижку;

звертати увагу на обсяг упаковки.

Які товари виглядають найвигіднішими

Найбільша заявлена знижка діє на чорний шоколад Lindt Excellence — до 64%. Це може бути хорошою нагодою купити якісний шоколад дешевше, ніж зазвичай. Практичною покупкою також виглядає рис ТМ Varto, оскільки це базовий продукт, який часто використовують у домашньому меню. Сосиски «Алан» можуть стати швидким рішенням для перекусу або сніданку, а дезодоранти Axe — корисною покупкою для щоденного догляду. Тому акція охоплює одразу кілька потреб: їжу, солодощі та засоби гігієни.

Як спланувати покупки 8–9 червня

Щоб не пропустити вигідні ціни, краще розділити покупки за днями. У понеділок варто звернути увагу на сосиски та шоколад. У вівторок можна придбати рис і дезодоранти. Якщо магазин VARUS розташований поруч, такий формат акції може бути зручним для коротких щоденних покупок. Якщо ж потрібно їхати спеціально, краще заздалегідь оцінити, чи справді потрібні саме ці товари.

Що важливо запам’ятати

Акція одного дня у VARUS 8–9 червня 2026 року пропонує знижки до 64% на популярні товари. 8 червня за акційними цінами можна буде купити сосиски «Уплетайки» ТМ «Алан» і чорний шоколад Lindt Excellence. 9 червня в акції братимуть участь рис ТМ Varto та дезодоранти Axe. Кількість товарів обмежена, тому покупцям краще не відкладати візит до магазину на вечір. Для тих, хто планує покупки уважно, така акція може стати способом заощадити на продуктах і товарах щоденного використання.

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