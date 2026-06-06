Правильний варіант написання — хтозна-чому, тобто через дефіс. Форма хтозна чому окремо в сучасній українській мові вважається помилковою, якщо йдеться про прислівникове значення «невідомо чому» або «з незрозумілої причини». Про це повідомляє «ПЛ».

Це слово часто викликає сумніви, бо на слух воно сприймається як поєднання двох окремих частин. Проте за правилами українського правопису частки на зразок хтозна-, казна-, бозна-, будь-, -небудь у таких словах пишуться через дефіс. Отже, якщо потрібно передати значення «незрозуміло з якої причини», слід писати саме «хтозна-чому».

Чому правильно писати через дефіс

Слово хтозна-чому належить до групи неозначених прислівників, які утворюються за допомогою частки хтозна-. Такі слова вказують на невизначеність, приблизність або відсутність точної відповіді. У цьому випадку йдеться не про конкретне питання «чому?», а про невідому причину певної дії, події або стану. Саме тому конструкція сприймається як одне цілісне слово, а не як два самостійні компоненти. За цією ж логікою пишемо хтозна-де, хтозна-коли, хтозна-звідки і хтозна-як.

Коли вживати слово хтозна-чому

Слово хтозна-чому доречно використовувати тоді, коли причина чогось незрозуміла, неочевидна або не має чіткого пояснення. Наприклад, можна сказати: «Він хтозна-чому образився» або «Хтозна-чому вона вирішила не відповідати на повідомлення». У таких реченнях слово не ставить прямого питання, а лише передає невизначеність. Воно часто використовується в розмовному, художньому та публіцистичному стилі. Найпростіша підказка: якщо слово можна замінити на «невідомо чому», пишемо через дефіс.

Як не плутати з окремим написанням

Помилка хтозна чому виникає через те, що людина бачить у слові частину «чому» і сприймає її як окреме питальне слово. Але в сталому прислівнику хтозна-чому воно вже не працює як самостійне питання. Усе слово разом передає значення невизначеної причини. Якщо написати його окремо, речення виглядатиме менш грамотно й може сприйматися як порушення правописної норми. Тому в шкільних роботах, редакційних текстах, документах і публікаціях для сайту варто використовувати тільки нормативний варіант із дефісом.

Щоб швидко запам’ятати правило, можна орієнтуватися на кілька простих прикладів. Вони допоможуть побачити, що хтозна- у таких словах поводиться як частка, яка приєднується через дефіс. Таке написання є типовим для української мови й не залежить від того, яке саме слово стоїть після першої частини. Якщо після хтозна- йде прислівник або займенникове слово, дефіс зазвичай зберігається. Запам’ятати це правило найзручніше на таких формах:

хтозна-чому;

хтозна-де;

хтозна-коли;

хтозна-як;

хтозна-звідки;

казна-чому;

бозна-де;

будь-коли.

Таблиця правильного написання

Варіант Правильно чи ні Пояснення хтозна-чому Правильно Неозначений прислівник із часткою хтозна-, пишеться через дефіс хтозна чому Неправильно Помилкове окреме написання в значенні «невідомо чому» хтозна-де Правильно Аналогічне правило дефісного написання казна-чому Правильно Частка казна- також пишеться через дефіс бозна-коли Правильно Частка бозна- приєднується дефісом будь-чому Правильно Частка будь- у таких формах пишеться через дефіс

Приклади речень із правильним написанням

Правильне написання краще запам’ятовується на готових прикладах. Можна написати: «Хтозна-чому він не прийшов на зустріч, хоча обіцяв бути вчасно». Ще один приклад: «Дитина хтозна-чому засмутилася, хоча день починався спокійно». У художньому тексті така форма допомагає передати емоцію, здивування або легку невизначеність. У новинному чи інформаційному стилі слово теж можна використовувати, але краще не зловживати ним у серйозних аналітичних матеріалах.

Як запам’ятати правило

Найлегше запам’ятати так: хтозна-чому пишеться через дефіс, бо це одне слово зі значенням «невідомо чому». Якщо є частка хтозна-, після неї в таких неозначених словах ставимо дефіс. Така сама логіка працює зі словами хтозна-де, хтозна-коли, хтозна-як. Окреме написання хтозна чому краще не використовувати, якщо потрібно написати грамотно за нормами українського правопису. Отже, нормативна відповідь одна: правильно — хтозна-чому.

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