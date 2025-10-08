В Донецьку пройшла дивна подія з нагоди дня народження Путіна: ЗМІ

В окупованому Донецьку 7 жовтня, у день народження президента Російської Федерації Володимира Путіна, відбулася показова акція з елементами пропаганди.

Про це повідомляє «ПЛ».

На одній із центральних вулиць міста дві жінки вийшли з плакатом із написом «Посигналь, якщо любиш Путіна». Відео події поширюють місцеві проросійські пабліки у соціальних мережах.

На оприлюднених кадрах чути, як автомобілі, що проїжджають повз, сигналять, реагуючи на заклик. Коментатори у місцевих групах відзначають, що ініціатива мала на меті створити видимість масової підтримки російського керівника серед жителів окупованого міста.

Однак частина користувачів припускає, що більшість сигналів могли бути реакцією на саму незвичну ситуацію, а не виразом лояльності.

Аналітики зазначають, що подібні акції є типовими для інформаційної кампанії, яку Росія систематично веде на тимчасово окупованих територіях.

Її мета — демонструвати «єдність» населення з російським політичним курсом, попри реальні настрої місцевих мешканців. За оцінками українських медіаекспертів, такі дії покликані підтримати ілюзію стабільності та «народної любові» до російського лідера в інформаційному просторі.

День народження Володимира Путіна цього року відзначався у тіні загострення міжнародної ізоляції Росії та посилення санкційного тиску.

Тим часом у тимчасово окупованих регіонах продовжують організовувати подібні пропагандистські заходи, покликані демонструвати нібито позитивне ставлення до російської влади серед місцевого населення. Експерти вважають, що такі дії мають радше символічний, ніж реальний вплив, адже відображають штучну публічну лояльність у середовищі, де вільне висловлення позиції фактично неможливе.

