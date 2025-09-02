Що означає 500 на війні: розвіяний відомий міф про цифру

У військовому середовищі вже тривалий час побутує поняття «500-й».

Про це повідомляє «ПЛ».

У суспільстві воно часто сприймається неправильно, а в інформаційному просторі закріпився міф, що це нібито означає дезертира. Насправді ж офіційні довідники та документи Збройних Сил України свідчать про інше: код «500» застосовується для позначення військовослужбовців, тимчасово виведених зі строю не через поранення, а через інші причини, серед яких можуть бути психологічне виснаження, проблеми зі здоров’ям, складні побутові обставини або індивідуальні фактори.

Таким чином, мова йде не про злочин чи відмову від служби, а про службову класифікацію, яка допомагає командуванню вести облік особового складу та планувати подальші дії. Дезертирство ж визначається в окремих правових категоріях і карається згідно з Кримінальним кодексом України.

Тобто позначка «500» — це радше технічний термін, а не суспільний ярлик. Вона використовується у внутрішніх документах військових частин і дозволяє швидко ідентифікувати ситуацію, пов’язану з конкретним бійцем.

Міф, що поширився у публічному просторі, не відповідає дійсності й часто лише спотворює розуміння реалій військової служби.

Експерти розповіли й про те, до чого є співпадіння чисел на годинах 08:08.