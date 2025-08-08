Путіну запропонували вигідні умови щодо України: ЗМІ дізналися про важливу інформацію

Візит спеціального представника президента США Стіва Віткоффа до Москви 6 серпня привернув увагу міжнародної дипломатичної спільноти, ставши черговим кроком у серії неформалізованих переговорів щодо можливого припинення війни в Україні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Onet.

За даними джерел у західних політичних колах та повідомленнями ЗМІ, Віткофф передав російському лідеру Володимиру Путіну комплексну пропозицію, що, за визначенням самих учасників перемовин, є «надзвичайно вигідною» для Кремля.

Йдеться про багаторівневий дипломатичний пакет, що включає зняття більшості санкцій з РФ, поступове відновлення експорту російських енергоносіїв до країн Заходу, а також новий формат обговорення статусу тимчасово окупованих територій.

Зокрема, пропонується юридично не закріплювати жодних територіальних змін, але фактично відкласти питання їхнього остаточного статусу на строк у 49 або 99 років. Такий підхід, як зазначають аналітики, частково повторює стратегії, застосовані у конфліктах навколо Кашміру чи Гонконгу, де питання суверенітету відкладалося на десятиліття.

Ключовим елементом пропозиції стало перемир’я між Україною та Росією — без остаточного мирного договору, проте з фіксацією лінії розмежування станом на момент досягнення домовленостей.

У пропозиції також не йдеться про гарантії обмеження розширення НАТО чи призупинення військової допомоги Україні, що залишає США гнучкість у власній стратегії безпеки, але водночас обмежує маневри Кремля на міжнародному рівні.

Окремий акцент зроблено на питанні енергетики: за умовами пакета, європейським та американським компаніям буде дозволено повернутись до довгострокових контрактів на закупівлю російських вуглеводнів — однак лише у перспективі декількох років і за умови поступового виведення російського експорту з-під обмежень.

Цей пункт, як стверджують джерела, Кремль вважає одним із найпривабливіших, оскільки він відкриває нові канали фінансування для бюджету РФ, що зазнав значного тиску через тривалу війну та санкційні обмеження.

