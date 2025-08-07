Суми почали готувати до оборони від армії РФ: яке рішення прийняли ЗСУ

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України заявляє про активну інженерну підготовку оборонних рубежів навколо міста Суми у зв’язку з підвищенням бойової активності на північному сході країни.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Телеграф».

За словами бригадного генерала, Героя України Олега Апостола, нинішнє загострення є однією з реалістичних загроз, до яких готуються сили оборони, не виключаючи можливість подальшої ескалації з боку РФ.

Станом на кінець липня 2025 року оперативна ситуація безпосередньо на лінії зіткнення, за словами генерала, залишається частково контрольованою. Військове командування визнає, що ворог володіє здатністю до перегрупування і здатен здійснити додаткові наступальні спроби, однак наразі відсутні ознаки прямої загрози окупації обласного центру.

Поточні атаки мають переважно артилерійський та дистанційний характер, спрямовані на моральне виснаження місцевого населення та інфраструктурний тиск.

Апостол підкреслює, що сили ДШВ, у координації з іншими підрозділами оборони, здійснюють інтенсивне укріплення позицій, а також підготовку до можливих маневрених дій у разі зміни обстановки.

У випадку суттєвого погіршення ситуації передбачено інформування цивільного населення та реалізацію планів евакуації. При цьому військовий наголосив, що оборонні дії спрямовані не лише на утримання позицій, а й на запобігання прориву супротивника вглиб території України.

У якості прикладу він навів ситуацію в Покровську Донецької області, де, попри прогнози щодо неминучої втрати міста, оборона виявилася ефективною. Бої там тривають понад рік, але місто досі залишається під контролем української влади.

Це, за словами Апостола, демонструє, що навіть за несприятливих умов активна підготовка, дисципліна та стратегічне передбачення можуть змінити динаміку бойових дій.

Генерал також відзначив системну помилку минулих десятиліть — недооцінку необхідності постійного розвитку оборонного сектору.

На його переконання, після понад десяти років російської гібридної та відкритої агресії Україна повинна остаточно засвоїти урок: обороноздатність не може бути реактивною, вона повинна бути випереджальною. Вкладення в інфраструктуру, підготовку особового складу та технічну модернізацію Збройних Сил мають бути постійною складовою національної безпеки, а не ситуативною реакцією на зовнішню загрозу.

