Зеленський відповів Путіну на ідею перемир’я в Україні: подробиці

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не відкладати встановлення перемир’я з Росією до 8 травня, оскільки, за його словами, не існує жодної логічної чи моральної причини чекати цієї дати лише заради забезпечення «тиші» на російському військовому параді до так званого «Дня перемоги».

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Фейсбук» Зеленського.

У своєму зверненні глава держави нагадав про чергову атаку російських окупаційних сил на цивільну інфраструктуру Черкаської області за допомогою безпілотників типу «Шахед». Цей обстріл став черговим доказом, що заклики до Москви завершити бойові дії наразі не отримують реальної відповіді.

Зеленський підкреслив, що кожен новий день агресії лише посилює необхідність глобального тиску на Кремль, аби змусити Росію припинити війну, яка вигідна лише їй самій.

Президент акцентував увагу на тому, що Україна готова швидко взаємодіяти з усіма міжнародними партнерами, які мають можливості сприяти встановленню тривалого миру та гарантуванню стабільної безпеки.

Київ ще 11 березня погодився на американську ініціативу щодо повного припинення вогню, а також пропонував Москві оголосити тривале перемир’я, зокрема у форматі продовження великоднього «режиму тиші» на 30 днів. Російська сторона, однак, послідовно відкидала подібні пропозиції, демонструючи небажання йти на реальні компроміси.

За словами Зеленського, нинішня спроба Росії затягнути початок перемир’я до 8 травня є виключно політичним маневром, спрямованим на те, щоб забезпечити спокій для демонстрації сили на військовому параді в Москві.

Президент наголосив, що для України першочерговим залишається захист життя людей, а не символічні заходи. Саме тому Київ наполягає на негайному припиненні вогню — не на кілька днів, а на мінімум 30 діб, що може стати реальною основою для розгортання ефективного дипломатичного процесу.

До цього ж Зеленський зізнався, скільки триватиме мобілізація.