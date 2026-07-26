Про які проблеми зі здоров’ям можуть сказати нігті: сигнали, що не варто ігнорувати

Стан нігтів залежить не лише від догляду, манікюру та побутових звичок.

Про це повідомляє «ПЛ».

На їхній колір, форму, міцність і швидкість росту можуть впливати травми, інфекції, шкірні захворювання, приймання ліків та загальний стан організму. Більшість невеликих змін не свідчить про небезпечну хворобу, особливо якщо вони виникли після удару, контакту з хімічними засобами або зняття декоративного покриття. Водночас раптове потемніння, деформація, відшарування чи запалення шкіри навколо нігтя потребують уваги. Нігті не можуть замінити медичне обстеження, але іноді стають одним із перших помітних сигналів організму.

Як виглядають здорові нігті

Здорові нігтьові пластини зазвичай мають рівномірний колір, гладку або злегка ребристу поверхню та щільно прилягають до нігтьового ложа. Невеликі вертикальні борозни можуть ставати помітнішими з віком і часто не вказують на захворювання. Поодинокі білі цятки найчастіше з’являються після незначної травми матриксу, наприклад удару або надмірного тиску під час манікюру. Такі плями поступово переміщуються до краю пластини в міру її росту. Причиною для консультації має стати не одна випадкова цятка, а стійка чи прогресуюча зміна кількох нігтів.

Про що говорить зміна кольору

Жовті, зеленуваті, білі, синюваті або темні нігті можуть мати різне походження, тому оцінювати колір потрібно разом з іншими симптомами. Жовта, потовщена й крихка пластина часто спостерігається при грибковій інфекції, особливо на пальцях ніг. Синюшний відтінок іноді пов’язаний із недостатнім насиченням крові киснем, але встановити причину можна лише після медичного огляду. Виражене побіління більшої частини нігтьової пластини може зустрічатися при деяких системних захворюваннях, хоча іноді є індивідуальною особливістю. Найнебезпечнішим сигналом вважається нова темна смуга на одному нігті, яка розширюється, змінюється або переходить на навколишню шкіру.

Найпоширеніші зміни нігтів

Однакова ознака може мати кілька можливих пояснень. Наприклад, ламкість з’являється через частий контакт із водою, мийними засобами, ацетоном або через природні вікові зміни. Водночас вона також може супроводжувати захворювання щитоподібної залози, дефіцит заліза чи дерматологічні проблеми. Горизонтальні борозни іноді утворюються після тяжкої інфекції, високої температури, операції або іншого значного навантаження на організм. Таблиця допомагає зорієнтуватися в можливих причинах, але не використовується для самодіагностики.

Зміна нігтя Можливі пояснення Що варто зробити Жовтий колір, потовщення, кришіння Грибкова інфекція, травма, тривалий тиск взуття Звернутися до дерматолога, здати аналіз за призначенням Ложкоподібна форма Можливий дефіцит заліза, анемія, спадкова особливість Обговорити з лікарем аналіз крові Точкові заглиблення Псоріаз, екзема, осередкова алопеція Оцінити стан шкіри та волосся у дерматолога Горизонтальні борозни Травма, тяжка хвороба, висока температура, стрес для організму Згадати перенесені події та звернутися при повторенні Відшарування пластини Травма, грибок, псоріаз, порушення роботи щитоподібної залози Не відривати ніготь, пройти огляд Потовщені кінцеві фаланги та вигнуті нігті Можливі хвороби легень, серця або інші системні стани Записатися до сімейного лікаря Темна вертикальна смуга Травма, пігментація, рідше — меланома нігтя Не зволікати з оглядом дерматолога

Ламкість і розшарування нігтів

Ламкі нігті не завжди означають нестачу вітамінів, як часто вважають. Пластини можуть розшаровуватися через регулярне миття посуду без рукавичок, використання агресивних засобів, часте нанесення гель-лаку або механічне спилювання. З віком нігті також можуть ставати сухішими, тоншими та повільніше відновлюватися. Якщо ламкість поєднується з втомою, блідістю, випадінням волосся, мерзлякуватістю або зміною маси тіла, варто звернутися до сімейного лікаря. Самостійно приймати залізо, гормональні препарати чи високі дози біотину без обстеження не рекомендується.

Які ознаки можуть вказувати на грибок

Грибкова інфекція частіше уражає нігті ніг, оскільки закрите взуття створює тепле й вологе середовище. Спочатку на пластині може з’явитися невелика біла або жовта ділянка, яка поступово збільшується. Згодом ніготь потовщується, стає крихким, деформується та може відділятися від ложа. Подібні зміни іноді виникають при псоріазі або після травми, тому лікування бажано починати після підтвердження діагнозу. Особливо важливо не відкладати консультацію людям із цукровим діабетом, порушенням кровообігу або ослабленим імунітетом.

Що означають ямки та поперечні борозни

Множинні дрібні заглиблення, які нагадують сліди від голки, називають точковими ямками. Вони можуть супроводжувати псоріаз нігтів, осередкове випадіння волосся та деякі інші запальні захворювання. Поперечні борозни, відомі як лінії Бо, з’являються, коли ріст нігтя тимчасово сповільнюється або припиняється. Причиною може бути травма матриксу, тяжке захворювання, висока температура, операція або значний фізіологічний стрес. Якщо борозни одночасно виникли на кількох нігтях або регулярно повторюються, необхідно повідомити про це лікаря.

Сигнали, які не варто ігнорувати

Оцінювати потрібно не лише зовнішній вигляд нігтя, а й швидкість появи змін, біль та стан навколишньої шкіри. Потемніння після очевидного удару зазвичай відростає разом із пластиною, тоді як незрозуміла темна смуга потребує огляду. Почервоніння, набряк, гній і пульсуючий біль можуть вказувати на інфекцію нігтьового валика. Раптове відшарування кількох нігтів також не слід маскувати декоративним покриттям. Найважливіші приводи для консультації можна сформулювати так:

нова або така, що змінюється, темна вертикальна смуга;

біль, набряк, почервоніння чи виділення гною;

значне потовщення, деформація або руйнування пластини;

відшарування нігтя без очевидної травми;

синюшний колір разом із задишкою або слабкістю;

зміни одразу на багатьох нігтях;

відсутність покращення після домашнього догляду.

Як правильно доглядати за нігтями

Нігті потрібно підстригати чистим інструментом, а на ногах бажано робити рівний зріз без глибокого заокруглення країв. Під час прибирання, миття посуду та контакту з побутовою хімією варто використовувати рукавички. Не слід зрізати кутикулу надто глибоко, оскільки пошкоджена шкіра полегшує проникнення бактерій і грибків. Декоративне покриття бажано періодично знімати, щоб оглядати колір і поверхню пластин. Стійку зміну нігтя краще показати лікарю до того, як вона буде прихована новим шаром лаку.

До якого лікаря звертатися

Початкову оцінку може провести сімейний лікар або дерматолог. Спеціаліст огляне нігті, шкіру, волосся та за потреби призначить аналізи крові, дослідження на грибок або дерматоскопію пігментованої ділянки. Важливо розповісти, коли саме з’явилася зміна, чи передувала їй травма та які ліки людина приймає. Корисно також повідомити про супутні симптоми, зокрема втому, задишку, висипання, біль у суглобах або випадіння волосся. Чим раніше буде встановлена справжня причина, тим меншим є ризик непотрібного самолікування та втрати часу.

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