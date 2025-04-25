Политика

Зеленський зізнався, скільки триватиме мобілізація: названа ключова умова

Зеленський зробив важливу заяву щодо мобілізаційних процесів в Українській державі.

Карина Шевченко Send an email 6 часов ago
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Зеленський
Зеленський

Президент України підтвердив продовження мобілізації та наголосив на відповідальності силовиків

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Президент Володимир Зеленський виступив із чіткою заявою щодо процесу мобілізації в Україні, підкресливши, що вона триватиме стільки, скільки триватиме повномасштабна війна з Росією.

За словами глави держави, країна не має іншого вибору, окрім як забезпечити стабільне доукомплектування Збройних сил для відсічі агресії та збереження суверенітету.

Під час публічного звернення Зеленський також торкнувся чутливої теми інцидентів, пов’язаних із порушеннями під час мобілізаційної кампанії. Зокрема, він наголосив, що будь-які випадки насильства чи зловживання з боку військкоматів або правоохоронців не відображають справжнє обличчя України.

Він закликав силові структури суворо дотримуватися закону та принципів справедливості, підкресливши, що кожен спірний випадок має бути ретельно розглянутий компетентними органами.

Ця заява стала реакцією на хвилю публікацій у соціальних мережах і ЗМІ, де українці неодноразово повідомляли про випадки порушень при проведенні мобілізаційних заходів.

В той же час стало відомо, скільки людей в Україні вважаються зниклими безвісті.

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Карина Шевченко Send an email 6 часов ago
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