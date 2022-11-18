Правительство назначило Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел

18.11.2022 17:46

Укринформ

Кабинет Министров назначил заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Мельника.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме, передает Укринформ.

"Кабинетом Министров Украины назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем министра иностранных дел Украины", — говорится в сообщении.

Мельничук добавил, что правительство освободило Василия Володина от должности государственного секретаря Министерства развития громад и территорий Украины.

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Как сообщалось, Указом от 9 июля Президент Владимир Зеленский освободил Андрея Мельника от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия.

По материалам: Укринформ