россия пыталась распространять в Совбезе ООН фейки о «грязной бомбе»

россия пыталась распространять в Совбезе ООН фейки о «грязной бомбе»

26.10.2022 03:51

Укринформ

россия во вторник пыталась убедить членов Совета Безопасности ООН в том, что Украина готова применить «грязную бомбу» на своей территории.

Как сообщили Укринформу в дипломатических кругах, обсуждение состоялось в закрытом режиме в соответствии с пунктом «другие вопросы» повестки дня заседаний Совбеза ООН.

По словам дипломатов, россия на этой встрече вела себя так же, как в марте, когда

пыталась распространять через Совбез ООН фейки о якобы "военно-биологической деятельности США на территории Украины".

Соединенные Штаты и европейские страны выступили в Совбезе с осуждением российской дезинформации, подтвердив непреклонную поддержку Украины.

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При этом западные страны считают, что москва может пытаться использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации.

Ранее постоянный представитель рф при ООН василий небензя направил письмо генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и членам Совбеза, в котором утверждал, что Украина с участием западных стран планирует провокацию с «грязной бомбой».

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Как сообщал Укринформ, главы внешнеполитических ведомств США, Франции и Британии выступили с совместным заявлением. Они осудили лживые попытки россии обвинить Украину в готовности применить «грязную бомбу» на собственной территории и подтвердили непреклонную поддержку нашего государства.

По материалам: Укринформ