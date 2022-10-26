россия пыталась распространять в Совбезе ООН фейки о «грязной бомбе»
россия пыталась распространять в Совбезе ООН фейки о «грязной бомбе»
26.10.2022 03:51
Укринформ
россия во вторник пыталась убедить членов Совета Безопасности ООН в том, что Украина готова применить «грязную бомбу» на своей территории.
Как сообщили Укринформу в дипломатических кругах, обсуждение состоялось в закрытом режиме в соответствии с пунктом «другие вопросы» повестки дня заседаний Совбеза ООН.
По словам дипломатов, россия на этой встрече вела себя так же, как в марте, когда
пыталась распространять через Совбез ООН фейки о якобы "военно-биологической деятельности США на территории Украины".
Соединенные Штаты и европейские страны выступили в Совбезе с осуждением российской дезинформации, подтвердив непреклонную поддержку Украины.
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При этом западные страны считают, что москва может пытаться использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации.
Ранее постоянный представитель рф при ООН василий небензя направил письмо генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и членам Совбеза, в котором утверждал, что Украина с участием западных стран планирует провокацию с «грязной бомбой».
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Как сообщал Укринформ, главы внешнеполитических ведомств США, Франции и Британии выступили с совместным заявлением. Они осудили лживые попытки россии обвинить Украину в готовности применить «грязную бомбу» на собственной территории и подтвердили непреклонную поддержку нашего государства.
По материалам: Укринформ