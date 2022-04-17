Украина заполнила опросник для статуса кандидата на членство в Евросоюзе – ОП

Украина заполнила опросник для статуса кандидата на членство в Евросоюзе – ОП

17.04.2022 20:49

Укринформ

Украина уже заполнила опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе и рассчитывает на принятие соответствующего решения на заседании Европейского совета в июне.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире единого информационного марафона ряда телеканалов, передает Укринформ.

«В июне будет заседание Европейского совета, то есть всех лидеров государств-членов, а также руководства ЕС, и на этом заседании мы ожидаем предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Это важный этап, который нельзя обойти», – сказал он.

Жовква отметил, что украинская сторона уже заполнила опросник, предоставленный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и пояснил, что теперь ЕК должен подготовить рекомендацию по соответствию Украины Копенгагенским критериям членства.

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Заместитель ОП надеется, что такая рекомендация будет положительной, и добавил, что после этого вопрос будет рассмотрен Евросоветом.

Также он пояснил, что в случае получения решения о статусе кандидата начнутся переговоры о полноценном членстве в ЕС.

Жолква подчеркнул, что эти переговоры должны пройти по сокращенной процедуре быстро. По его словам, Украина этого заслуживает.

«Ни одной страны-члена ЕС, которая была бы против членства Украины в Европейском Союзе, на сегодняшний день нет. Позиция стран различается в вопросе скорости процедуры, которую должна пройти Украина, прежде чем стать членом. Мы говорим со странами, которые пока не верят в быструю процедуру членства, большинство стран склоняются к тому, что Украина должна быстро пройти этот процесс», — подчеркнул замглавы ОП

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Как сообщал Укринформ, 15 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что работа над заполнением опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС почти завершена.

8 апреля президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Украину передала Зеленскому соответствующий опросник.

По материалам: Укринформ