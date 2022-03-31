В ОП заявили, что рф должна быть в договоре о гарантиях безопасности

В ОП заявили, что рф должна быть в договоре о гарантиях безопасности

31.03.2022 15:17

Укринформ

В проект международного договора о гарантиях безопасности Украины входит россия, поскольку именно эта страна развязала войну против Украинского государства.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью информационному марафону UAразом, сообщает корреспондент Укринформа.

«То, что там (в проекте договора – ред.) есть россия, многие говорят, что это проблемы или еще что-то, для меня вообще непонятно. Ну, у нас идут переговоры с россией, у нас идет война, как россии может не быть в этом составе международных гарантов, ведь это война с россией. Но именно для этого есть и другие страны, и мы настаивали на том, что будут другие страны-гаранты», — отметил он.

Тимошенко также отметил, что Президент Владимир Зеленский участвует в решении вопросов, которые проговариваются на переговорах с рф. Так, заместитель руководителя ОП рассказал, что, например, во время переговоров в Стамбуле 29 марта делались перерывы для консультаций с руководством государства.

Как сообщалось, 29 марта в Стамбуле состоялся очный раунд переговоров между украинской и российской делегациями. После него украинская делегация выступила с рядом предложений для прекращения российско-украинской войны, среди которых – подписание международного договора о гарантиях безопасности Украине.

По словам председателя фракции "Слуга народа", члена делегации на переговорах с рф Давида Арахамии, в этом договоре Украина видит среди стран-гарантов Великобританию, Китайскую Народную Республику, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и рф.

Арахамия также заявила, что это ориентировочный перечень, договор должен быть открытым в случае, если другие страны выразят свое желание присоединиться.

По материалам: Укринформ