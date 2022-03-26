Резников оценивает встречу с высшим руководством США с уверенным оптимизмом
Резников оценивает встречу с высшим руководством США с уверенным оптимизмом
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26.03.2022 19:02
Укринформ
Встреча с Президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и государственным секретарем США Энтони Блинкеном придает сдержанный, но уверенный оптимизм.
Как передает Укринформ, об этом в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.
«Сегодня вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встретились с Президентом США Джо Байденом и министром обороны США Ллойдом Остином ІІІ и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Это первая встреча с нашими американскими коллегами в таком формате. И я оцениваю ее со сдержанным, но уверенным оптимизмом. Мы озвучили насущные потребности Вооруженных сил Украины, обсудили их с нашими американскими партнерами», — сообщил министр.
Резников отметил, что украинские защитники поразили весь мир своим мужеством, стойкостью и отвагой. Он процитировал Байдена, который сказал, что Украина вдохновила весь мир. По словам главы оборонного ведомства, это побуждает международных партнеров к дальнейшей поддержке ВСУ.
«Сегодня мы живем в эпоху украиноцентризма, но это общая борьба с общим врагом», – подчеркнул Резников.
Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам встречи с руководством США в Варшаве сказал, что Соединенные Штаты заверили в нерушимой поддержке Украины на пути ее победы над российскими захватчиками.
По материалам: Укринформ