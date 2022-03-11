Зеленский сегодня выступит с речью перед польскими парламентариями

Зеленский сегодня выступит с речью перед польскими парламентариями

11.03.2022 14:55

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский обратится в пятницу в онлайн-режиме к представителям польского Сейма и Сената.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши, передает Укринформ.

Глава Бюро международной политики президента РП Якуб Кумох сообщил, что во время заседания парламента страны планируется онлайн-соединение с Киевом, в ходе которого Зеленский выступит перед польскими законодателями.

"Мы хотим, чтобы он обратился к депутатам и сенаторам", — заявил Кумох.

По его словам, во время торжественного заседания к парламенту также обратится президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнет фундаментальную роль НАТО в безопасности страны и региона.

“Он также скажет, что необходима всяческая поддержка украинцев, которые борются за свободу и независимость”, — подчеркнул председатель Бюро международной политики президента РП.

Торжественное заседание парламента РП начнется в 17 часов (по киевскому времени). Во время него, кроме выступлений Зеленского и Дуды, планируется также речь генсека НАТО Йенса Столтенберга.

24 февраля президент путин объявил о начале российского вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ