Зеленский сегодня выступит с речью перед польскими парламентариями
Зеленский сегодня выступит с речью перед польскими парламентариями
11.03.2022 14:55
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский обратится в пятницу в онлайн-режиме к представителям польского Сейма и Сената.
Об этом сообщает канцелярия президента Польши, передает Укринформ.
Глава Бюро международной политики президента РП Якуб Кумох сообщил, что во время заседания парламента страны планируется онлайн-соединение с Киевом, в ходе которого Зеленский выступит перед польскими законодателями.
"Мы хотим, чтобы он обратился к депутатам и сенаторам", — заявил Кумох.
По его словам, во время торжественного заседания к парламенту также обратится президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнет фундаментальную роль НАТО в безопасности страны и региона.
“Он также скажет, что необходима всяческая поддержка украинцев, которые борются за свободу и независимость”, — подчеркнул председатель Бюро международной политики президента РП.
Торжественное заседание парламента РП начнется в 17 часов (по киевскому времени). Во время него, кроме выступлений Зеленского и Дуды, планируется также речь генсека НАТО Йенса Столтенберга.
24 февраля президент путин объявил о начале российского вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
По материалам: Укринформ