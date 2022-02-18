Политика

Мы настоятельно призываем Россию не применять силу – Столтенберг

В НАТО заявляют, что Россия готовится к наступлению.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 18 февраля, 2022
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Мы настоятельно призываем Россию не применять силу, будь то в форме полного вторжения или небольших военных атак, заявил TVP Info генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что у России все еще сохраняется потенциал для полноценного нападения на Украину.

Он предупредил: «Если Россия применит силу против Украины, она заплатит за это очень высокую цену», пишет Первая Лента.

«Мы не уверены, что произойдет в ближайшие несколько дней и недель. Однако мы знаем, что Россия осуществила самую большую концентрацию боевых частей вокруг Украины, которую мы испытали со времен окончания холодной войны в Европе», — сказал Столтенберг.

По его словам, «мы также являемся свидетелями угрожающих заявлений России и знаем историю подобного поведения со стороны России, которая уже применяла силу против Украины». «Более того, мы не увидели ни ухода, ни деэскалации», — отметил он.

«Поэтому Россия еще сохраняет возможности и силы, чтобы начать полномасштабное наступление на Украину практически без предупреждения. Будет ли она это делать, никто не может сказать с уверенностью», — сказал Столтенберг.

Ранее мы сообщали, что Россия перебрасывает войска в сторону Украины и собирает кровь.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 18 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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