Як правильно пишеться слово «натхненний» або «натхнений»: пояснення лінгвістів

В українській мові правильними можуть бути обидва варіанти — натхненний і натхнений, але їх потрібно вживати залежно від контексту.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на “Одеський Лайфстайл“.

Слово натхненний найчастіше означає «сповнений натхнення», тобто такий, що має піднесений творчий або емоційний стан. Наприклад: натхненний виступ, натхненний художник, натхненна промова. Варіант натхнений частіше пов’язують із дієприкметниковим значенням — «той, кого надихнули» або «викликаний натхненням». Через схожість звучання ці слова часто плутають, але різниця між ними допомагає писати точніше.

Чому виникає плутанина

Плутанина з’являється через те, що обидва слова походять від спільного кореня і пов’язані з поняттям натхнення. У розмовному мовленні люди нерідко скорочують форми або використовують їх як повні синоніми. Однак у літературному тексті краще зберігати смислову різницю, особливо якщо йдеться про статтю, офіційний матеріал, освітній текст або публічний виступ. Слово натхненний звучить природніше тоді, коли описує стан людини або характер дії. Слово натхнений доречне тоді, коли потрібно підкреслити результат впливу певної ідеї, події, людини чи атмосфери.

Варіант натхненний варто використовувати, коли йдеться про людину, виступ, погляд, текст, працю, музику або атмосферу, що передають емоційне піднесення. Це слово добре працює як прикметник і часто відповідає на питання «який?».

Наприклад, можна сказати: натхненний учитель, натхненна лекція, натхненне рішення, натхненні слова. У цих випадках акцент робиться не на тому, хто саме надихнув, а на самому стані або якості. Якщо можна замінити слово на «сповнений натхнення», найімовірніше, потрібен варіант «натхненний».

Коли писати «натхнений»

Слово натхнений краще вживати тоді, коли важливо показати причину натхнення. Наприклад: натхнений успіхом, натхнений прикладом друга, натхнений весняним ранком, натхнений перемогою команди. У таких конструкціях після слова часто з’являється пояснення: ким або чим саме людина була натхнена. Це робить варіант ближчим до дієприкметника, а не до звичайного прикметника. Щоб не помилитися, можна скористатися простою підказкою:

натхненний — коли описуємо стан, стиль або якість;

натхнений — коли показуємо, ким або чим людину надихнули;

натхненний виступ — виступ був емоційним і піднесеним;

натхнений виступом слухач — слухача надихнув виступ;

у сумнівних випадках краще перебудувати речення.

Типові помилки в текстах

Найчастіше помилка виникає тоді, коли слово автоматично вставляють у текст без аналізу значення. Наприклад, фраза «натхнений концерт» звучить менш природно, якщо мається на увазі сам характер концерту, а не те, що концерт хтось надихнув. Краще написати «натхненний концерт» або «натхненне виконання». Водночас фраза «натхненний перемогою спортсмен» теж може викликати сумнів, бо тут є причина натхнення, тому природніше: «натхнений перемогою спортсмен». У редакторській роботі такі нюанси важливі, бо вони роблять мову точнішою і чистішою.

Окрім того, спеціалісти розкрили, до чого сняться вибухи.