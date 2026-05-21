Що приховують кримінальні хроніки: експерти показали нові схеми шахрайства

Кримінальні хроніки дедалі частіше показують, що сучасні шахраї працюють не лише через дзвінки, а й через соцмережі, месенджери, фейкові сайти, підроблені оголошення та психологічний тиск.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Urazyokoloporodowe.

Їхня головна зброя — не техніка, а довіра, страх і поспіх. Людині можуть написати від імені банку, родича, служби доставки, роботодавця або державної установи. У 2026 році міжнародні споживчі служби знову називають шахрайства з підміною особи одними з найпоширеніших схем, а окремо попереджають про ризики шахрайства в соцмережах. Сучасний шахрай рідко ламає двері — він робить так, щоб людина сама відкрила йому доступ до грошей або даних.

Найпоширеніші схеми

Найчастіше шахраї використовують сценарії, в яких є терміновість. Вони повідомляють про «підозрілу операцію», «виграш», «посилку», «борг», «блокування картки» або «термінову допомогу родичу». Людина не встигає спокійно перевірити інформацію і діє емоційно. Також поширені фейкові інтернет-магазини, інвестиційні платформи, підроблені вакансії та романтичні схеми. Особливо небезпечними стали випадки, коли зловмисники використовують соцмережі для збору інформації про жертву, а потім персоналізують обман.

Чому люди потрапляють у пастку

Жертвою шахрайства може стати будь-хто, незалежно від віку, освіти чи досвіду. Зловмисники використовують не дурість, а нормальні людські реакції: бажання допомогти, страх втратити гроші, цікавість до вигідної пропозиції або надію швидко заробити. Особливо добре працюють повідомлення, які змушують діяти негайно. Якщо людині кажуть, що «рахунок заблокують за 10 хвилин» або «вигідна пропозиція діє тільки зараз», це майже завжди сигнал небезпеки. У таких ситуаціях найкраща відповідь — пауза.

Як розпізнати шахрая

У більшості шахрайських схем є спільні ознаки. Вас кваплять, просять не розповідати нікому, вимагають код із SMS, CVV-код, пароль, передоплату або перехід за сумнівним посиланням. Також варто насторожитися, якщо співрозмовник відмовляється говорити офіційними каналами або просить встановити додаток для «захисту рахунку». Справжні банки та державні установи не просять передавати паролі й коди доступу. Щоб не потрапити в пастку, варто пам’ятати:

не повідомляти коди з SMS і дані картки;

не переходити за підозрілими посиланнями;

не переказувати гроші під тиском;

перевіряти інформацію через офіційні контакти;

не встановлювати програми за проханням незнайомців;

обговорювати підозрілі ситуації з близькими.

Що робити, якщо вас ошукали

Якщо гроші вже переказані або дані картки стали відомі шахраям, потрібно діяти швидко. Насамперед варто заблокувати картку через банк і повідомити про підозрілу операцію. Потім потрібно змінити паролі, увімкнути двофакторну автентифікацію і зберегти всі докази: скриншоти, номери телефонів, посилання, чеки та листування. Також варто звернутися до поліції або кіберполіції. Навіть якщо повернути гроші складно, звернення допомагає фіксувати схеми й попереджати інших людей.

До того ж стало відомо, від чого шахраї найчастіше «ламають» людей.