Без паники – украинский МИД о ситуации с эвакуацией дипломатов из Украины

Сразу несколько мировых стран приняли решение эвакуировать часть своих дипломатов из посольств в Украине. На такие шаги они пошли из-за возможной агрессии со стороны Российской Федерации.

В связи с этой ситуацией Министерство иностранных дел выпустило свое заявление. Там отметили, что большинство стран не пошло на такой шаг и попросило своих коллег «не нагнетать информационное поле», пишет Первая Лента со ссылкой на украинский МИД.

«Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников. Подтверждаем позицию о преждевременности подобных шагов на этом этапе», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Также в МИде добавили, что они продолжают тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России.

Напомним, что сначала США приняли решение эвакуировать членов семей дипломатов посольства в Киеве. Потом на этот шаг пошла и Великобритания. Также дипломатов эвакуирует и Австралия.