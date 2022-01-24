Плохой знак — Великобритания также начала эвакуировать сотрудников своего посольства в Украине

Великобритания начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся назад в Великобританию.

Это произошло после того, как США приказали родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти «в любое время», пишет Первая Лента со ссылкой на ВВС.

Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за сохраняющейся напряженности и «возможности преследования граждан США».

«Есть сообщения, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Однако этот шаг является предупредительным, и считается, что за последние 24 часа не произошло ничего конкретного, что могло бы повлечь за собой это решение.

Несущественным сотрудникам посольства США также было сказано, что они могут покинуть страну, и граждан США призвали сделать то же самое.

США подчеркнули, что это не эвакуация, но Госдепартамент заявил информационному агентству AFP, что в случае российского вторжения он «не сможет эвакуировать граждан США».

Европейский Союз не будет делать то же самое в данный момент. Руководитель политики безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что не будет «драматизировать» напряженность.