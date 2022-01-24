Политика

Плохой знак — Великобритания также начала эвакуировать сотрудников своего посольства в Украине

Вторая страна начала эвакуацию

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 января, 2022
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FILE - A convoy of Russian armored vehicles moves along a highway in Crimea, Tuesday, Jan. 18, 2022. With tens of thousands of Russian troops positioned near Ukraine, the Kremlin has kept the U.S. and its allies guessing about its next moves in the worst Russia-West security crisis since the Cold War. (AP Photo, File)

Великобритания начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся назад в Великобританию.

Это произошло после того, как США приказали родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти «в любое время», пишет Первая Лента со ссылкой на ВВС.

Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за сохраняющейся напряженности и «возможности преследования граждан США».

«Есть сообщения, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Однако этот шаг является предупредительным, и считается, что за последние 24 часа не произошло ничего конкретного, что могло бы повлечь за собой это решение.

Несущественным сотрудникам посольства США также было сказано, что они могут покинуть страну, и граждан США призвали сделать то же самое.

США подчеркнули, что это не эвакуация, но Госдепартамент заявил информационному агентству AFP, что в случае российского вторжения он «не сможет эвакуировать граждан США».

Европейский Союз не будет делать то же самое в данный момент. Руководитель политики безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что не будет «драматизировать» напряженность.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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