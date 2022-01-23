Финансы

США готовы немедленно ввести санкции против РФ, в случае нападения на Украину

Все уже готово к этому.

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
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epa09659904 Russian President Vladimir Putin listens to the report on the autumn-winter heating season at the Konstantin Palace presidential residence in Strelna, outside St. Petersburg, Russia., 29 December 2021. EPA/ALEXEI NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL Dostawca: PAP/EPA.

Министерство финансов США готово немедленно ввести жесткие санкции против России, если она нападет на Украину, заявила в четверг министр финансов Джанет Йеллен.

Йеллен, которая в пятницу принимала участие в онлайн-сессии Всемирного экономического форума Davos Agenda, заверила, что все инструменты давления на Россию могут быть использованы без промедления. Она также сказала, что возглавляемое ею министерство тесно сотрудничает с европейскими союзниками, чтобы лучше определять чувствительные области, пишет Первая Лента.

«Президент Джо Байден объявил, что мы введем жесткие ограничения в отношении России, если она вторгнется в Украину», — напомнила Йеллен в интервью CNBC. При этом она выразила надежду, что Россия будет искать дипломатические решения. Экс-глава ФРС не стала комментировать противоречивые слова Джо Байдена о том, что в случае небольшого нападения России на Украину реакция Запада также будет незначительной.

Американский политик заверила, что Вашингтон работает с европейскими союзниками, имеющими более тесные экономические связи с Россией, также для того, чтобы понять их озабоченность возможными экономическими и финансовыми санкциями в отношении их экономики и учесть их при разработке ответов на нежелательные действия Кремля.

Ранее мы сообщали, что Австралия не поможет Украине в войне с РФ.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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