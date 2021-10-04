Украинский консул посетила Саакашвили в тюрьме — МИД

04.10.2021 16:59

Укринформ

Украинский консул посетила Саакашвили в пенитенциарном заведении в грузинском городе Рустави, его состояние удовлетворительное.

Об этом в комментарии Укринформу заявил представитель МИД Олег Николенко.

"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", — отметил представитель.

Николенко добавил, что МИД и посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину. Консул также взаимодействует с его адвокатами.

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Как сообщал Укринформ, утром в пятницу, 1 октября, Саакашвили разместил видеоролик в Фейсбуке, в котором сказал, что находится в Батуми.

Вечером в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что экс-президента Саакашвили задержали.

Саакашвили объявил голодовку, заявив, что считает себя политическим заключенным.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к заключению.

В 2015 году он был лишен грузинского гражданства и почти шесть лет является гражданином Украины. Сейчас он является председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

По материалам: Укринформ