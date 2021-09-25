Глава Венецианской комиссии попросил у Зеленского текст закона об олигархах
Глава Венецианской комиссии попросил у Зеленского текст закона об олигархах
24.09.2021 21:58
Укринформ
По инициативе председателя Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио состоялся его телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Отмечается, что Букиккио приветствовал принятие в Верховной Раде инициированного Президентом закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
Председатель Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.
В ответ Зеленский поблагодарил «за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой».
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Владимир Зеленский и Джанни Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.
Президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными — «ни шагу назад в судебной реформе».
Глава государства отметил: «Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет».
Состоялся конструктивный обмен мнениями относительно проектов законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного суда, а также по отбору судей в КСУ.
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Отдельно собеседники обсудили ход формирования Этического совета, который будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. Президент Украины и Председатель Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия — устранены.
Председатель Венецианской комиссии также выразил в телефонном разговоре сожаление и соболезнование главе государства в связи с покушением на его первого помощника Сергея Шефира.
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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599). Документ поддержали 279 народных депутатов.
Фото: пресс-служба Президента
По материалам: Укринформ