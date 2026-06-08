Найкращі знижки у АТБ з 8 по 14 червня: вигідні позиції для заощадження

Знижки в АТБ з 8 по 14 червня 2026 року можуть стати зручним способом зменшити витрати на щоденні покупки.

Про це повідомляє «ПЛ».

На старті тижня покупцям варто звернути увагу на продукти тривалого зберігання, напої, рибу, бакалію, солодощі та товари для дому. Частина акційних пропозицій діє до 9–10 червня, тому найкращі позиції краще перевірити на початку тижня. Після оновлення каталогу варто повторно переглянути асортимент, адже мережа регулярно змінює акційні товари. Найрозумніша стратегія — купувати не все підряд, а лише ті позиції, які справді потрібні для домашнього кошика.

Що варто знати про акції цього тижня

Акційний період з 8 по 14 червня зручний тим, що припадає на початок робочого тижня, коли багато родин планують закупи на кілька днів наперед. Саме в цей час можна вигідно взяти продукти для сніданків, обідів, вечерь і швидких перекусів. Особливу увагу варто звертати на товари власних торгових марок АТБ, адже вони часто мають нижчу ціну порівняно з відомими брендами. Також варто перевіряти пропозиції на рибу, соки, нектари, крупи, макарони, солодощі, морозиво та побутові дрібниці. Найбільша економія зазвичай виходить не тоді, коли покупець бере багато, а тоді, коли він купує потрібне за нижчою ціною.

Найвигідніші категорії для покупців

Перед походом до магазину краще скласти короткий список і розділити його на обов’язкові та додаткові покупки. Це допоможе не витратити зайве на товари, які здаються вигідними тільки через яскравий цінник. У першу чергу варто дивитися на базові продукти, які точно будуть використані протягом тижня. Якщо товар має довгий термін зберігання, його можна взяти із запасом, але без надмірного навантаження на бюджет. Нижче наведено категорії, які можуть бути найцікавішими для економії.

Категорія Що шукати в АТБ Чому це вигідно Риба та морепродукти Хек, форель, заморожена риба Можна використати для кількох сімейних страв Напої Соки, нектари, вода, холодні напої Зручно купувати на тиждень або для дітей Бакалія Рис, крупи, макарони, олія Такі продукти довго зберігаються і швидко не псуються Солодощі Шоколад, печиво, морозиво, снеки Вигідно брати для родини, але без надлишку Побутові товари Засоби для миття, серветки, лампи, посуд Добре підходять для планового поповнення запасів

Що додати до кошика

Найкраще працює не випадкова покупка, а продуманий кошик на кілька днів. Спочатку потрібно закрити базові потреби: продукти для основних страв, сніданків і перекусів. Потім можна додати акційні напої, солодощі або товари для дому. Якщо знижка стосується продукту, який родина регулярно купує, це справді вигідна позиція. Якщо товар не входив у плани, навіть велика знижка не завжди означає реальну економію.

товари власних марок АТБ, якщо потрібна нижча ціна на щоденні продукти;

риба або заморожені продукти, якщо є місце в морозильній камері;

соки, нектари та вода, якщо родина купує напої на кілька днів;

крупи, макарони, рис і олія для базового запасу;

солодощі та морозиво тільки в помірній кількості;

побутова хімія, серветки, пакети й дрібні товари для дому.

Як заощадити більше

Щоб акції в АТБ справді допомогли заощадити, потрібно порівнювати не лише стару і нову ціну, а й обсяг товару. Іноді маленька упаковка зі знижкою може бути менш вигідною, ніж більша упаковка без акції. Також важливо перевіряти термін придатності, особливо на молочні продукти, рибу, м’ясо, соуси та солодощі. Для сімейних покупок варто окремо рахувати вартість однієї порції або одного дня харчування. Саме такий підхід допомагає зрозуміти, чи справді товар вигідний.

На що звернути увагу в магазині

Акційні товари можуть швидко закінчуватися, тому наявність конкретної позиції краще перевіряти безпосередньо в магазині. У різних містах і навіть у різних торгових точках асортимент може відрізнятися. Перед оплатою варто звірити цінник на полиці з ціною в чеку, адже покупець має право уточнити вартість товару на касі. Також не варто брати продукти тільки через позначку «знижка», якщо вони не потрібні найближчим часом. Найкраща покупка — це та, яка закриває реальну потребу і не створює зайвих витрат.

Кому ці знижки будуть найкориснішими

Знижки в АТБ з 8 по 14 червня найбільше зацікавлять родини, які планують закупи на тиждень і хочуть контролювати продуктовий бюджет. Такі пропозиції також корисні для людей, які купують базові товари невеликими партіями, але регулярно. Студентам і тим, хто живе сам, варто звернути увагу на продукти швидкого приготування, крупи, напої та недорогі снеки. Для родин із дітьми практичними можуть бути соки, печиво, молочні продукти, морозиво та товари для перекусів. Найважливіше — не поспішати, а обирати позиції, які справді допоможуть зекономити протягом тижня.

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