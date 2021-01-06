ЦИК изучает возможность проведения выборов вблизи линии фронта на Донбассе 28 марта

05.01.2021 20:59

Укринформ

Центральная избирательная комиссия во время сегодняшнего заседания обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям – областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления заключений о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Управление коммуникации Секретариата ЦИК.

"В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заключения об организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей должны быть представлены не позднее 12 часов 15 января 2021 года.

В случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года ЦИК должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта 2021 года не позднее 17 января 2021 года.

Но в ЦИК заметили, что законами Украины Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями. Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Комиссия приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА – ОВГА", – отметили в ЦИК.

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Как сообщалось, 8 августа 2020 года ЦИК на основании соответствующих заключений Донецкой и Луганской ОГА – ОВГА установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни.

Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 года в указанных территориальных громадах не были проведены.

По материалам: Укринформ