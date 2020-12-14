Выводы Венецианской комиссии совпадают с позицией Рады относительно решения КСУ – Разумков

14.12.2020 13:23

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков доволен тем, что позиция Венецианской комиссии по многим вопросам совпадает с позицией парламента относительно решения Конституционного Суда.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом спикер сказал на заседании согласительного совета.

"На прошлой неделе мы с вами получили заключения Венецианской комиссии относительно тех решений, которые были приняты Конституционным Судом Украины и других мероприятий, которые были с этим связаны. Я доволен тем, что позиция Венецианской комиссии по многим вопросам совпадает с позицией Верховной Рады Украины: и о независимости институтуций, и об ответственности за незаконное обогащение, что она должна быть достаточно жесткой, что она должна быть уголовной ответственностью за недекларирование ", – отметил Разумков .

Председатель ВР поблагодарил народных депутатов за то, что все фракции согласились на быстрое рассмотрение законопроекта №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления

Разумков выразил надежду, что вскоре этот законопроект будет подписан и вступит в силу.

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Как сообщалось, КСУ 27 ​​октября признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривалось наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций и положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины 25 ноября обратился в Венецианскую комиссию со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

В выводах Венецианской комиссии говорится, что Конституционный Суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации.

Президент Украины пообещал учесть позицию Венецианской комиссии при проведении судебной реформы.

Зеленский намерен предложить Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте внимательно проработать данные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

В то же время в КСУ заявили, что выводы Венецианской комиссии свидетельствуют о том, «решение Конституционного Суда Украины №13-р / 2020, несмотря на критические замечания о его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению".

Также, утверждают в КСУ, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к выводу о необходимости изменения состава судей Конституционного Суда.

Верховная Рада 4 декабря приняла за основу и в целом законопроект №4460-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». За него проголосовали 289 народных депутатов.

Сейчас документ передан на подпись Президенту.

По материалам: Укринформ