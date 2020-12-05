Кулеба напомнил ООН, как Россия хотела использовать COVID для ослабления санкций

05.12.2020 03:16

Укринформ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН о необходимости объединить усилия для преодоления последствий пандемии и предостерег от повторения сценариев, когда отдельные государства пытались использовать глобальный кризис в собственных интересах.

Об этом он сказал в пятницу, выступая на специальной сессии Генассамблеи ООН, передает собственный корреспондент Укринформа.

«К сожалению, в процессе формирования нашей общей реакции на COVID-19 а также последствий (пандемии – ред.), Мы не смогли избежать откровенных манипуляций. В то время, когда мир как никогда нуждался единства, небольшая группа стран решила безответственно воспользоваться ситуацией и попытаться реализовать собственные узкие политические интересы и корыстные цели », – заявил министр.

Напомним, в апреле этого года Россия предложила проект резолюции Генассамблеи ООН, целью которого было ослабить санкционный режим. Когда документ был заблокирован, РФ вынесла на утверждение еще одну версию с отредактировано текстом, однако с той же манипулятивной сущности. Украина не могла поддержать такую ​​резолюцию и прервала так называемую «процедуру умолчания», заблокировав российскую инициативу.

Во время выступления в пятницу ГА ООН, Кулеба заявил: «Мы уверены, что такие манипулятивные попытки могут только навредить важной работе, которую мы пытаемся сделать для укрепления глобального взаимодействия в борьбе с COVID-19».

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Министр также отметил, что Украина призывает все страны работать вместе для эффективной борьбы с общим вызовом.

«Мы не должны позволять использовать тяжелое положение в корыстных целях или для дешевого популизма. Только объединенными и ответственными усилиями можно преодолеть все вызовы, стоящие перед человечеством », – подчеркнул глава МИД Украины.

По материалам: Укринформ