Политика

Разумкова: На следующий год создания «ковидного» фонда не предусмотрено

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Разумкова: На следующий год создания «ковидного» фонда не предусмотрено

Разумкова: На следующий год создания «ковидного» фонда не предусмотрено

02.12.2020 01:05

Укринформ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в следующем году в Украине не планируется создание отдельного фонда для борьбы с Covid-19.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", передает Укринформ.

"По состоянию на сегодня, на следующий год отдельного противоковидного Фонда не предусматривалось. Сегодня продолжаются дискуссии в стенах парламента, некоторые фракции выступают об этом, народные депутаты говорят, что нужно создавать дополнительный отдельный ковидний фонд", – рассказал глава ВР.

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По словам Разумкова, по этому вопросу существует две позиции. С одной стороны, не столько важно, будет ли это единственный фонд, откуда пойдет финансирование, или это будут отдельные фонды в Минобразования, Минздрава, Минобороны, МВД, которые будут направлены на покрытие расходов, связанных с борьбой против коронавируса.

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Как сообщал Укринформ, по расчетам Минздрава, НСЗУ на Программу медицинских гарантий в 2021 году необходимо 225 млрд гривен. Правительство предусмотрело в проект бюджета 123 млрд. В НСЗУ уже заявили, что в случае принятия бюджета ПМГ на этом уровне уже во втором квартале 2021 не хватит средств на оплату лечения больных COVID-19, также придется отказаться от доплат врачам за работу с ковид-пациентами, от внедрения индикаторов качества для первичной и экстренной медпомощи, уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам, и тому подобное.

Фото: ВР

По материалам: Укринформ

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