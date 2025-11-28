Графік відключення світла у Кропивницькому на 28 листопада: подробиці

На момент підготовки цього матеріалу офіційно оприлюднених графіків відключення електроенергії у Кропивницькому саме на 28 листопада 2025 року вже є.

Енергетичні компанії зазвичай публікують такі дані з коротким випередженням — переважно на кілька днів, а інколи навіть у день застосування відповідних режимів споживання. Це пов’язано з тим, що навантаження на енергосистему може змінюватися надто швидко, особливо в разі складної ситуації в енергетичній інфраструктурі або при необхідності балансування мережі в умовах пікового споживання.

З урахуванням цього наразі будь-яка інформація про відключення на конкретний день пізньої осені була б лише припущенням. Найнадійнішим способом отримати точні дані залишається офіційний ресурс місцевого оператора системи розподілу, а також комунікаційні канали обласного та міського енергетичного диспетчерського центру.

У більшості міст в таких ситуаціях діють стандартизовані схеми: якщо система працює стабільно, вводяться планові погодинні обмеження, але в разі аварійних подій вони можуть бути скориговані в режимі реального часу. Жителям рекомендується перевіряти інформацію ближче до зазначеної дати, оскільки лише тоді вона набуде актуальності й точності, достатньої для публікації в медіа.

