Невидимі правила технологій: чому «простий інтерфейс» складніший за складний

Карина Шевченко 9 години ago
Сучасні цифрові продукти прагнуть до максимальної простоти, однак за цим стоїть складна інженерна логіка.

Компанії на кшталт Apple будують свої продукти так, щоб користувач бачив мінімум складності, хоча внутрішні системи залишаються багаторівневими.

Дослідники дизайну зазначають, що простий інтерфейс — це результат прихованої складності, а не її відсутність. Кожна дія користувача може запускати десятки процесів, які залишаються невидимими.

Цікавим є те, що чим простіше виглядає система, тим складніше її спроєктувати. Це вимагає глибокого розуміння поведінки людини, щоб передбачити її інтуїтивні очікування.

У результаті формується новий принцип технологій: складність переноситься всередину системи, а на поверхні залишається лише мінімальний набір дій. Це змінює саму філософію взаємодії людини з технологіями.

