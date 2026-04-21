Як соціальні мережі впливають на психіку людини: сучасні дослідження

Соціальні мережі стали невід’ємною частиною повсякденного життя, однак їхній вплив на психічне здоров’я викликає дедалі більше дискусій серед науковців.

Дослідження показують, що надмірне використання цифрових платформ може призводити до підвищення рівня тривожності, зниження самооцінки та залежності від зовнішньої оцінки.

Психологи зазначають, що ключову роль відіграє характер використання соціальних мереж. Пасивне споживання контенту частіше асоціюється з негативними наслідками, тоді як активна взаємодія може мати більш нейтральний або навіть позитивний ефект. Водночас важливим фактором залишається баланс між онлайн- і офлайн-життям.

Експерти наголошують на необхідності усвідомленого використання цифрових технологій. У майбутньому питання цифрової гігієни може стати таким же важливим, як і фізичне здоров’я, формуючи нові стандарти поведінки в інформаційному середовищі.

