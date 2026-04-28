Технологічна тінь: чому цифровий мінімалізм стає новим трендом

Карина Шевченко Send an email 5 години ago
На тлі стрімкого розвитку технологій дедалі більше користувачів починають переосмислювати власну взаємодію з цифровим середовищем.

Про це повідомляє «ПЛ».

Концепція цифрового мінімалізму, популяризована дослідниками на кшталт Кел Ньюпорт, передбачає свідоме обмеження використання технологій задля підвищення якості життя.

Суть підходу полягає не у повній відмові від гаджетів, а у вибірковому використанні інструментів, які справді мають цінність. Аналітики відзначають, що надмірне споживання інформації може призводити до зниження концентрації, хронічної втоми та зменшення продуктивності.

У відповідь на ці виклики формується нова поведінкова модель, яка включає обмеження часу у соціальних мережах, відмову від зайвих сповіщень та перехід до більш усвідомленого використання цифрових сервісів. Це дозволяє знизити рівень стресу та підвищити ефективність роботи.

З точки зору бізнесу, цей тренд також має значення, оскільки впливає на моделі споживання контенту та цифрових продуктів. Компанії змушені адаптуватися до нових очікувань користувачів, пропонуючи більш якісні та менш нав’язливі рішення.

Тим часом новий Happy Meal від McDonald’s за мотивами «Дивних див» з’явиться в Україні.

