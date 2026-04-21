Як штучний інтелект змінює роботу у 2026 році: які професії зникають і з’являються

Розвиток технологій штучного інтелекту у 2026 році продовжує суттєво трансформувати глобальний ринок праці.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками міжнародних аналітичних центрів, автоматизація дедалі активніше охоплює не лише виробничі процеси, а й сферу послуг, включаючи аналітику, маркетинг і навіть креативні індустрії. Це створює нові можливості, але водночас змінює вимоги до працівників.

Фахівці наголошують, що частина професій поступово втрачає актуальність через впровадження алгоритмів, здатних виконувати рутинні завдання швидше та ефективніше.

Водночас з’являються нові напрямки діяльності, пов’язані з розробкою, обслуговуванням і контролем таких систем. Особливо зростає попит на спеціалістів, які можуть поєднувати технічні знання з аналітичним мисленням.

Експерти підкреслюють, що ключовим фактором успішної адаптації стає безперервне навчання. У майбутньому гнучкість і здатність швидко освоювати нові навички визначатимуть конкурентоспроможність працівників. Таким чином, штучний інтелект не лише змінює структуру ринку праці, а й формує нову культуру професійного розвитку.

