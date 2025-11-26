Технологии

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині на 26 листопада: подробиці

Публічного й офіційно підтвердженого графіка відключень електроенергії у Дніпропетровській області на 26 листопада є у відкритому доступі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це пов’язано з тим, що енергетичні компанії часто застосовують змінні формати планових та аварійних обмежень, які можуть коригуватися залежно від навантаження на мережу, стану генеруючих потужностей, аварійних ситуацій та відновлювальних робіт.

Оприлюднення попередніх документів не означає, що вони будуть актуальними в конкретну дату, адже структура навантаження змінюється навіть протягом доби.

Доступні документи, які стосуються Дніпропетровської області, включають окремі графіки аварійних або погодинних відключень, опубліковані у 2024–2025 роках, однак вони стосуються лише обмежених категорій споживачів і не можуть вважатися чинними на зазначений день.

Оператор системи розподілу публікує актуальні дані безпосередньо на власних каналах, коли виникає потреба в обмеженнях, і зміни часто вносяться оперативно.

Через це створення медійного матеріалу з конкретним графіком на 26 листопада без офіційної інформації було б недостовірним. Якщо енергетики оприлюднять актуальний графік або ти надішлеш документ, його можна буде оперативно розшифрувати, пояснити та доповнити коментарями для читачів.

До цього моменту найточнішою інформацією залишається офіційна позиція: графік на вказану дату не оприлюднений і може бути визначений ближче до моменту застосування.

Тим часом були опубліковані графіки відключення світла у Одесі на 25 листопада.

