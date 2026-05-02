Для кого тиша як інструмент: чому пауза стала новою технологією ефективності

Медитація
Медитація

У сучасному світі, перенасиченому інформацією, тиша починає розглядатися як окремий ресурс.

У межах когнітивна нейронаука доведено, що періоди відсутності стимулів дозволяють мозку активувати процеси глибокої обробки інформації.

Дослідники відзначають, що короткі паузи між задачами покращують концентрацію та знижують рівень помилок. Це пов’язано з тим, що нервова система отримує можливість “перезавантажитися”, замість безперервної роботи в режимі перевантаження.

Цікавим є те, що тиша починає використовуватися як елемент продуктивності у сучасних робочих практиках. Компанії впроваджують так звані “тихі години”, коли обмежується комунікація та зовнішні подразники.

У довгостроковій перспективі це змінює уявлення про ефективність: продуктивність визначається не лише активністю, а й здатністю до відновлення. Тиша стає не відсутністю дії, а її частиною.

До того ж вчені розкрили, чому більше роботи не означає кращий результат.

