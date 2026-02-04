Прогноз магнітних бур на 5 лютого: яка небезпека чекатиме на людей і техніку

За даними міжнародних центрів космічної погоди, зокрема NOAA та Європейського космічного агентства, на початок лютого прогнозується помірна геомагнітна активність.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з оприлюдненими моделями, 5 лютого можливе короткочасне збурення магнітного поля Землі, яке класифікується як слабке або середнє.

Фахівці наголошують, що подібні явища є природними та не становлять загрози для більшості технічних систем. Водночас оператори зв’язку, енергетичні компанії та авіаційні служби традиційно відстежують такі прогнози для запобігання потенційним збоєм у роботі обладнання.

Щодо впливу на здоров’я, офіційна медицина не має підтверджених даних про прямий негативний ефект магнітних бур на здорових людей.

Однак лікарі рекомендують особам із хронічними серцево-судинними захворюваннями дотримуватися стандартних рекомендацій: уникати перевтоми, контролювати артеріальний тиск і режим сну.

Таким чином, прогноз на 5 лютого не виходить за межі звичайних сезонних коливань сонячної активності. Експерти радять споживачам орієнтуватися на офіційні повідомлення наукових установ і не піддаватися інформаційним спекуляціям.

