Общество

Прогноз магнітних бур на 5 лютого: яка небезпека чекатиме на людей і техніку

Карина Шевченко Send an email 4 години ago
0 0
Магнітні бурі
Магнітні бурі

За даними міжнародних центрів космічної погоди, зокрема NOAA та Європейського космічного агентства, на початок лютого прогнозується помірна геомагнітна активність.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з оприлюдненими моделями, 5 лютого можливе короткочасне збурення магнітного поля Землі, яке класифікується як слабке або середнє.

Фахівці наголошують, що подібні явища є природними та не становлять загрози для більшості технічних систем. Водночас оператори зв’язку, енергетичні компанії та авіаційні служби традиційно відстежують такі прогнози для запобігання потенційним збоєм у роботі обладнання.

Щодо впливу на здоров’я, офіційна медицина не має підтверджених даних про прямий негативний ефект магнітних бур на здорових людей.

Однак лікарі рекомендують особам із хронічними серцево-судинними захворюваннями дотримуватися стандартних рекомендацій: уникати перевтоми, контролювати артеріальний тиск і режим сну.

Таким чином, прогноз на 5 лютого не виходить за межі звичайних сезонних коливань сонячної активності. Експерти радять споживачам орієнтуватися на офіційні повідомлення наукових установ і не піддаватися інформаційним спекуляціям.

Втім, є й астрологічнй прогноз на тиждень, 2-8 лютого.

теги
Карина Шевченко Send an email 4 години ago
0 0

Материалы по теме

Прогноз магнітних бур на 23 січня: що принесе з собою космічна погода

2 тижні ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 22 січня: чого чекати від активності Сонця

2 тижні ago
День ангела

Привітання з Днем ангела Василя 20 січня: вірші та проза

2 тижні ago
Чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року

Прогноз магнітних бур на 21 січня: чи стане Сонце проблемою для здоров’я

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button