Общество

Суровікін більше не керує російськими військами в Україні

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад

Суровікін більше не керує російськими військами в Україні

У середу, 11 січня, міністр оборони росії сергій шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС рф Валерія Герасимова.

Про це повідомляють в Міноорони рф.

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Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін пробув на посаді командувача лише три місяці.

Також заступником Герасимова призначені головком Сухопутних військ Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

У військовому відомстві держави-агресора пояснили проведені зміни в керівництві "розширенням масштабу розв'язуваних завдань та необхідністю організації більш тісної взаємодії видів та родів військ".

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад
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