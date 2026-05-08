Які найвідоміші види шахрайства є в Україні: як можна захиститись від них

В Україні зберігається високий рівень шахрайських схем, які адаптуються до нових технологій та поведінки користувачів.

За даними Національний банк України та Кіберполіція України, найбільш поширеними залишаються телефонне шахрайство, фішинг та маніпуляції з банківськими даними.

Фахівці зазначають, що зловмисники активно використовують соціальну інженерію, створюючи ситуації терміновості або страху. Наприклад, повідомлення про “блокування рахунку” або “виграш” змушують користувачів швидко реагувати і передавати конфіденційну інформацію.

Окрему категорію становлять онлайн-шахрайства, пов’язані з фальшивими сайтами або оголошеннями. З розвитком електронної комерції такі схеми стають дедалі складнішими та важче розпізнаються.

Експерти наголошують, що ключовим елементом захисту є обізнаність користувачів. Перевірка джерел інформації, використання офіційних каналів комунікації та дотримання базових правил кібербезпеки значно знижують ризики.

У сучасних умовах боротьба з шахрайством потребує як технологічних рішень, так і підвищення фінансової грамотності населення. Це дозволяє мінімізувати втрати та підвищити рівень безпеки у цифровому середовищі.

