Чому ми втомлюємося швидше: психологи пояснили феномен цифрового вигорання

Цифрове вигорання — це стан виснаження, який виникає через постійний контакт із гаджетами, повідомленнями, новинами, робочими чатами та нескінченним потоком інформації.

Людина може фізично не виконувати важкої роботи, але наприкінці дня почуватися так, ніби весь час була в напрузі. Причина в тому, що мозок змушений безперервно перемикатися між завданнями, реагувати на сигнали й утримувати увагу в середовищі, яке постійно її розриває.

Особливо сильно це відчувають люди, які працюють онлайн, навчаються дистанційно або проводять багато часу в соцмережах. Цифрова втома часто накопичується непомітно: людина ніби просто «сидить у телефоні», але її нервова система працює без пауз.

Чому мозок перевантажується

Мозок не створений для безкінечного потоку повідомлень, вкладок, відео, новин і коротких сигналів уваги. Кожне сповіщення змушує людину перемикатися, навіть якщо вона його не відкриває.

Через це знижується концентрація, зростає дратівливість і з’являється відчуття, що справ багато, а результату майже немає. Психологи пояснюють, що головна проблема не лише в кількості часу біля екрана, а в якості цього часу. Якщо людина одночасно працює, читає новини, відповідає в месенджері й гортає соцмережі, мозок не відпочиває, а постійно змінює режим.

Цифрове вигорання легко сплутати зі звичайною втомою, але воно має характерні ознаки. Людина починає уникати повідомлень, відкладає відповіді, відчуває тривогу від робочих чатів і не може повністю розслабитися навіть у вихідний. Також може з’явитися звичка автоматично брати телефон у руки без конкретної мети. З часом мозок перестає отримувати задоволення від інформації, яка раніше здавалася цікавою. Якщо відпочинок у телефоні більше не відновлює, а виснажує — це один із головних сигналів цифрового перевантаження.

Що допомагає відновитися

Повністю відмовлятися від технологій не потрібно, адже для більшості людей це неможливо. Важливо навчитися керувати цифровим середовищем, а не жити в режимі постійної реакції. Найпростіше почати з дрібних правил, які зменшують навантаження на увагу. Вони не потребують радикальних змін, але поступово повертають відчуття контролю. Для профілактики цифрового вигорання корисно:

вимкнути непотрібні сповіщення;

не брати телефон одразу після пробудження;

робити короткі перерви без екрана;

не читати новини перед сном;

виділити окремий час для месенджерів;

прибрати телефон зі столу під час важливої роботи.

Як змінити цифрові звички

Найкращий спосіб боротися з цифровим вигоранням — не чекати повного виснаження, а змінювати щоденні звички. Варто розділяти робочий і особистий час, не відповідати на всі повідомлення миттєво і створити хоча б одну зону без гаджетів.

Це може бути спальня, обідній стіл або перша година після пробудження. Також корисно замінювати частину екранного відпочинку прогулянкою, читанням паперової книги, спортом або живим спілкуванням. Цифрове середовище не зникне, тому головне завдання — зробити його менш агресивним для психіки.

