Що таке ефект «зайвої опції»: чому більше вибору іноді знижує якість рішення

У сучасному споживчому середовищі людина постійно стикається з надлишком варіантів — від товарів до цифрових сервісів.

Дослідження у сфері поведінкова економіка показують парадоксальний ефект: чим більше опцій доступно, тим складніше прийняти рішення, і тим нижча задоволеність вибором.

Психологи пояснюють це тим, що мозок змушений витрачати більше енергії на порівняння альтернатив, а також несе “страх втрати” — думку про те, що інший варіант міг би бути кращим. У результаті навіть вдало зроблений вибір може сприйматися як неідеальний.

Цікавим є те, що в експериментах люди частіше були задоволені, коли мали обмежений набір варіантів, ніж коли вибір був надмірним. Це явище активно використовується в дизайні цифрових продуктів, де компанії свідомо спрощують інтерфейси.

У бізнесі цей ефект став інструментом оптимізації: зменшення кількості рішень для користувача підвищує конверсію та знижує когнітивне навантаження. Таким чином, іноді “менше” дійсно означає “краще”.

