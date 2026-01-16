Що відбувається з мозком, коли ми нічого не робимо

У сучасному світі бездіяльність сприймається як слабкість. Якщо ти не зайнятий — значить, відстаєш. Але нейронаука ламає цей стереотип.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Bin.

Мозок не вимикається, коли ми «нічого не робимо» — він переходить у стратегічний режим.

Саме в ці моменти народжуються несподівані ідеї, нестандартні рішення та внутрішні відповіді.

«У стані спокою активується default mode network — система, відповідальна за самоаналіз, прогнозування та креатив», — пояснює нейробіолог Андрій Колесник.

Що реально відбувається в мозку

Коли відсутні зовнішні задачі:

мозок аналізує минулий досвід

перебудовує зв’язки між ідеями

знижує рівень кортизолу

підвищує здатність до інсайтів

Це не лінь, а прихована робота високого рівня.

Чому ідеї приходять у душі або перед сном

У ці моменти:

немає соціального тиску

відсутні повідомлення

знижений когнітивний контроль

Мозок нарешті перестає «виконувати» і починає «думати».

Коли бездіяльність особливо корисна

Ситуація Ефект Після інтенсивної роботи Глибоке відновлення Перед складним рішенням Краща оцінка ризиків Під час емоційної втоми Стабілізація стану

