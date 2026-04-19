Місячний календар стрижок на травень 2026 року: коли найкраще доглядати за волоссям

Карина Шевченко 8 години ago
Згідно з астрологічними уявленнями, фази Місяця можуть впливати на швидкість росту волосся, його густоту та загальний стан. Про це повідомляє «ПЛ».

У сприятливі дні стрижка допомагає зміцнити волосся та прискорити ріст, а в несприятливі — може зробити його більш ламким або сповільнити відновлення.

Сприятливі дні для стрижки у травні 2026 року

Найкращими днями для відвідування перукаря вважаються періоди зростаючого Місяця. У цей час стрижка сприяє швидкому росту волосся, а також його зміцненню.

У травні 2026 року сприятливими для стрижок умовно вважаються такі дні:

  • 1–3 травня — гарний час для оновлення зачіски та загального догляду
  • 8–11 травня — період активного росту волосся
  • 16–18 травня — сприятливі дні для фарбування та відновлювальних процедур
  • 24–26 травня — вдалий час для зміни образу
  • 30–31 травня — легке підрівнювання кінчиків і догляд

Нейтральні дні

У ці дні результат стрижки залежить більше від індивідуальних особливостей волосся, ніж від місячних фаз:

  • 4–7 травня
  • 12–15 травня
  • 19–23 травня

Несприятливі дні для стрижки

Під час спадного Місяця або днів зміни фаз краще утриматися від кардинальних змін. У цей період волосся може повільніше відростати або втрачати об’єм.

  • 13 травня (умовно день нових енергетичних змін)
  • 27–29 травня — період, коли варто уникати різких змін іміджу

Додаткові поради

  • Для швидкого росту волосся обирайте дні зростаючого Місяця
  • Для зміцнення та оздоровлення — дні спадного Місяця
  • Фарбування краще проводити в стабільні періоди без різких фазових змін
  • Уникайте стресових днів — вони теж можуть впливати на стан волосся

