Місячний календар стрижок на травень 2026 року: коли найкраще доглядати за волоссям

Згідно з астрологічними уявленнями, фази Місяця можуть впливати на швидкість росту волосся, його густоту та загальний стан. Про це повідомляє «ПЛ».

У сприятливі дні стрижка допомагає зміцнити волосся та прискорити ріст, а в несприятливі — може зробити його більш ламким або сповільнити відновлення.

Сприятливі дні для стрижки у травні 2026 року

Найкращими днями для відвідування перукаря вважаються періоди зростаючого Місяця. У цей час стрижка сприяє швидкому росту волосся, а також його зміцненню.

У травні 2026 року сприятливими для стрижок умовно вважаються такі дні:

1–3 травня — гарний час для оновлення зачіски та загального догляду

— гарний час для оновлення зачіски та загального догляду 8–11 травня — період активного росту волосся

— період активного росту волосся 16–18 травня — сприятливі дні для фарбування та відновлювальних процедур

— сприятливі дні для фарбування та відновлювальних процедур 24–26 травня — вдалий час для зміни образу

— вдалий час для зміни образу 30–31 травня — легке підрівнювання кінчиків і догляд

Нейтральні дні

У ці дні результат стрижки залежить більше від індивідуальних особливостей волосся, ніж від місячних фаз:

4–7 травня

12–15 травня

19–23 травня

Несприятливі дні для стрижки

Під час спадного Місяця або днів зміни фаз краще утриматися від кардинальних змін. У цей період волосся може повільніше відростати або втрачати об’єм.

13 травня (умовно день нових енергетичних змін)

27–29 травня — період, коли варто уникати різких змін іміджу

Додаткові поради

Для швидкого росту волосся обирайте дні зростаючого Місяця

Для зміцнення та оздоровлення — дні спадного Місяця

Фарбування краще проводити в стабільні періоди без різких фазових змін

Уникайте стресових днів — вони теж можуть впливати на стан волосся

