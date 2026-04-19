Місячний календар стрижок на травень 2026 року: коли найкраще доглядати за волоссям
Згідно з астрологічними уявленнями, фази Місяця можуть впливати на швидкість росту волосся, його густоту та загальний стан. Про це повідомляє «ПЛ».
У сприятливі дні стрижка допомагає зміцнити волосся та прискорити ріст, а в несприятливі — може зробити його більш ламким або сповільнити відновлення.
Сприятливі дні для стрижки у травні 2026 року
Найкращими днями для відвідування перукаря вважаються періоди зростаючого Місяця. У цей час стрижка сприяє швидкому росту волосся, а також його зміцненню.
У травні 2026 року сприятливими для стрижок умовно вважаються такі дні:
- 1–3 травня — гарний час для оновлення зачіски та загального догляду
- 8–11 травня — період активного росту волосся
- 16–18 травня — сприятливі дні для фарбування та відновлювальних процедур
- 24–26 травня — вдалий час для зміни образу
- 30–31 травня — легке підрівнювання кінчиків і догляд
Нейтральні дні
У ці дні результат стрижки залежить більше від індивідуальних особливостей волосся, ніж від місячних фаз:
- 4–7 травня
- 12–15 травня
- 19–23 травня
Несприятливі дні для стрижки
Під час спадного Місяця або днів зміни фаз краще утриматися від кардинальних змін. У цей період волосся може повільніше відростати або втрачати об’єм.
- 13 травня (умовно день нових енергетичних змін)
- 27–29 травня — період, коли варто уникати різких змін іміджу
Додаткові поради
- Для швидкого росту волосся обирайте дні зростаючого Місяця
- Для зміцнення та оздоровлення — дні спадного Місяця
- Фарбування краще проводити в стабільні періоди без різких фазових змін
- Уникайте стресових днів — вони теж можуть впливати на стан волосся