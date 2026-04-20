Общество

Прогноз магнітних бур на 21 квітня: якою буде космічна погода

Карина Шевченко 2 години ago
0 0
Магнітні бурі
За даними міжнародних центрів космічного моніторингу, ситуація з геомагнітною активністю 21 квітня 2026 року перебуватиме у відносно стабільних межах, однак фахівці не виключають короткострокових збурень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікується, що індекс геомагнітної активності Kp може досягти рівня слабкої бурі класу G1. Подібні явища є типовими під час періодів підвищеної сонячної активності та не становлять серйозної загрози для інфраструктури, проте здатні впливати на окремі технологічні процеси та самопочуття людей.

Причиною таких змін залишаються корональні викиди маси на Сонці, які взаємодіють із магнітним полем Землі.

Сучасні супутникові системи дозволяють досить точно прогнозувати подібні явища, що має важливе значення для енергетики, авіації та телекомунікацій. Українські служби також орієнтуються на міжнародні джерела для оцінки ризиків і адаптації технічних систем.

Експерти радять у такі дні зменшити фізичне та емоційне навантаження, приділити увагу сну і водному балансу. Для бізнесу навіть незначні геомагнітні коливання можуть мати значення при роботі з точними технологіями. У перспективі розвиток космічного моніторингу дозволить ще точніше прогнозувати подібні явища та мінімізувати їхній вплив.

теги
0 0

Материалы по теме

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button