Скільки потрібно спати для здоров’я: нові дослідження 2026 року

Карина Шевченко 8 години ago
Питання якості та тривалості сну залишається одним із ключових у сучасній медицині. Нові дослідження 2026 року підтверджують, що оптимальна тривалість сну залежить від віку, способу життя та індивідуальних особливостей організму.

В середньому дорослій людині рекомендується спати від семи до дев’яти годин на добу. Медики наголошують, що не лише кількість, а й якість сну має вирішальне значення.

Порушення режиму може призводити до зниження концентрації, ослаблення імунітету та підвищення ризику хронічних захворювань. Сучасні дослідження також вказують на зв’язок між сном і психічним здоров’ям.

Фахівці радять дотримуватися стабільного графіка, уникати використання гаджетів перед сном і створювати комфортні умови для відпочинку. У довгостроковій перспективі правильний режим сну є одним із найефективніших способів підтримки здоров’я та продуктивності.

До того ж вчені відповіли на питання про те, скільки води потрібно пити щодня.

