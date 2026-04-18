Як приготувати шашлик на мінеральній воді: простий рецепт соковитого та м’якого м’яса

Якщо ви хочете здивувати гостей і здобути репутацію справжнього майстра шашлику, варто спробувати маринад на мінеральній воді. Про це повідомляє «ПЛ».

Цей спосіб давно вважається класичним, адже в ньому немає зайвих інгредієнтів — лише натуральний смак м’яса, правильні спеції та газована вода, яка робить шашлик особливо ніжним і соковитим.

Головна перевага такого рецепта — відсутність важких соусів на кшталт майонезу чи кетчупу. Завдяки цьому смак виходить максимально чистим і насиченим, а страва — легшою.

Інгредієнти:

свинина (найкраще ошийок) — 2 кг

цибуля — 500 г

рослинна олія — 1 ст. л.

приправа для шашлику — 1,5 ст. л.

сіль, чорний мелений перець, зелень — за смаком

часник — 5 зубчиків

газована мінеральна вода — 1 літр

Як приготувати:

Спочатку м’ясо наріжте великими шматками — так воно залишиться соковитим під час смаження. Цибулю наріжте кільцями та додайте до м’яса. Зелень і цибулю трохи помніть руками, щоб вони пустили сік і краще просочили маринад.

Додайте олію, спеції, сіль, перець і подрібнений часник. Ретельно перемішайте, щоб кожен шматок був покритий сумішшю. Після цього залийте м’ясо мінеральною водою і залиште маринуватися приблизно на 1–1,5 години.

Коли м’ясо настоїться, нанизайте його на шампури, чергуючи з кільцями цибулі. Смажте шашлик на вугіллі, регулярно перевертаючи. У процесі можна періодично поливати м’ясо залишками маринаду — це зробить його ще соковитішим.

Підсумок

Шашлик на мінеральній воді — чудовий варіант для тих, хто цінує натуральний смак м’яса та простоту приготування. Мінімум інгредієнтів і максимум результату роблять цей рецепт одним із найкращих для пікніка.

