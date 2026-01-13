Политика

Чи є шанс до кінця 2026 року закінчити війну: Кулеба надав відповідь

Карина Шевченко Send an email 7 години ago
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скептично оцінює можливість завершення війни до кінця 2026 року, наголошуючи, що наразі відсутні ключові передумови для сталого миру.

Про це повідомляє «ПЛ».

В інтерв’ю «Українській правді» він зазначив, що певні домовленості про припинення вогню теоретично можливі, однак вони навряд чи будуть тривалими через системні провокації з боку Росії.

Колишній голова МЗС підкреслив, що війни припиняються лише тоді, коли сторони отримують чітку мотивацію — позитивну або негативну.

Наразі Росія переконана у власній здатності досягати цілей військовим шляхом, тоді як Україна демонструє готовність і надалі утримувати оборону. У такій конфігурації компроміс стає нестійким за визначенням.

Окрему увагу Кулеба звернув на роль зовнішніх гравців і компенсаторні ресурси сторін, зазначивши, що для Росії таким фактором виступає Китай, а для України — Європа.

За його словами, доки зберігається єдність між Україною та європейськими партнерами, жоден зовнішній тиск не здатен змінити баланс на користь агресора.Як зберегти тепло в оселі під час блекауту: лайфхаки від експертів.

Тим часом повідомлялося про те, що Україна обговорить зі США два найскладніші питання війни.

