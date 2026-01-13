Чи є шанс до кінця 2026 року закінчити війну: Кулеба надав відповідь

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скептично оцінює можливість завершення війни до кінця 2026 року, наголошуючи, що наразі відсутні ключові передумови для сталого миру.

Про це повідомляє «ПЛ».

В інтерв’ю «Українській правді» він зазначив, що певні домовленості про припинення вогню теоретично можливі, однак вони навряд чи будуть тривалими через системні провокації з боку Росії.

Колишній голова МЗС підкреслив, що війни припиняються лише тоді, коли сторони отримують чітку мотивацію — позитивну або негативну.

Наразі Росія переконана у власній здатності досягати цілей військовим шляхом, тоді як Україна демонструє готовність і надалі утримувати оборону. У такій конфігурації компроміс стає нестійким за визначенням.

Окрему увагу Кулеба звернув на роль зовнішніх гравців і компенсаторні ресурси сторін, зазначивши, що для Росії таким фактором виступає Китай, а для України — Європа.

За його словами, доки зберігається єдність між Україною та європейськими партнерами, жоден зовнішній тиск не здатен змінити баланс на користь агресора.

