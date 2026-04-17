Скільки води потрібно пити щодня: рекомендації лікарів і дослідження

Питання оптимального споживання води залишається актуальним у сфері медицини та здорового способу життя.

Про це повідомляє «ПЛ».

За рекомендаціями European Food Safety Authority, добова норма рідини залежить від багатьох факторів, включаючи вік, рівень фізичної активності та кліматичні умови.

У середньому дорослій людині рекомендується споживати близько 2–2,5 літрів рідини на добу, включаючи воду з їжі. Водночас лікарі наголошують, що універсальної норми не існує, і важливо орієнтуватися на індивідуальні потреби організму.

Недостатнє споживання води може призводити до зневоднення, що проявляється у вигляді втоми, головного болю та зниження концентрації. У більш серйозних випадках це може впливати на роботу нирок і серцево-судинної системи.

Водночас надмірне споживання води також може бути шкідливим. Воно здатне викликати порушення електролітного балансу, що є небезпечним для здоров’я.

Медики радять звертати увагу на сигнали організму, такі як відчуття спраги та колір сечі. Це дозволяє більш точно визначити потребу в рідині та підтримувати оптимальний водний баланс.

