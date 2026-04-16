Чи мають карти Таро особливу «силу»: думка науковців і експерименти

Питання щодо наявності особливої сили у карт Таро залишається предметом дискусій між прихильниками езотерики та науковою спільнотою.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дослідження, проведені в університетах Європи та США, демонструють, що ефект, який відчувають люди під час гадання, здебільшого пояснюється психологічними механізмами.

Зокрема, вчені з University of Edinburgh вказують на явище, відоме як ефект Барнума. Воно полягає в тому, що люди схильні сприймати загальні твердження як персоналізовані й точні. Саме цей принцип часто використовується в інтерпретації карт.

Крім того, значну роль відіграє когнітивне упередження підтвердження. Людина запам’ятовує ті передбачення, які збігаються з реальністю, і ігнорує ті, що не справдилися. Це створює ілюзію точності та «сили» Таро.

Експериментальні дослідження також показали, що результати гадання значною мірою залежать від формулювання запитання та настрою людини. У контрольованих умовах точність передбачень не перевищує випадковий рівень.

Попри це, деякі психологи визнають, що використання карт може мати терапевтичний ефект. Воно допомагає людині структурувати думки та приймати рішення, хоча цей процес не має нічого спільного з надприродними явищами.

Таким чином, наукова позиція зводиться до того, що Таро не володіє об’єктивною силою, але може виконувати роль інструменту саморефлексії.

Також були представлені цікаві факти про воскресіння Ісуса Христа.