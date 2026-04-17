Що буде, якщо людина перестане спати: наукове пояснення наслідків для організму

Питання впливу сну на здоров’я людини активно досліджується сучасною наукою, і результати таких досліджень залишаються однозначними.

За даними World Health Organization, регулярний дефіцит сну безпосередньо пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, порушенням обміну речовин та психічними розладами.

Фахівці наголошують, що сон виконує критично важливу функцію відновлення організму. У цей період активізуються процеси регенерації клітин, нормалізується гормональний баланс і відбувається обробка інформації, отриманої протягом дня.

Відсутність сну навіть протягом 24–48 годин призводить до зниження концентрації, погіршення пам’яті та реакції.

Наукові експерименти, проведені у різних країнах, показали, що тривале позбавлення сну може спричиняти серйозні когнітивні порушення. У крайніх випадках фіксувалися галюцинації та дезорієнтація. Це пояснюється тим, що мозок починає працювати в нестабільному режимі, не отримуючи необхідного відпочинку.

Медики також підкреслюють, що хронічне недосипання впливає на імунну систему, знижуючи здатність організму протистояти інфекціям. У довгостроковій перспективі це може призвести до розвитку хронічних захворювань.

Також експерти розкрили прості лайфхаки для економії грошей у 2026 році.