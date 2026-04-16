Прогноз магнітних бур на 17 квітня: чого очікувати від сонячної активності

За даними міжнародних центрів космічного моніторингу, зокрема NOAA Space Weather Prediction Center та NASA, 17 квітня 2026 року очікується помірна геомагнітна активність.

Йдеться про бурю рівня G1–G2, що класифікується як слабка або помірна, але все ж здатна впливати на технологічні системи та самопочуття людей.

Фахівці зазначають, що причиною стане підвищена сонячна активність, зокрема викиди корональної маси, які досягають магнітосфери Землі протягом кількох діб після спалаху. Такі явища є типовими для поточного сонячного циклу, який наближається до пікової фази.

У цей період частота спалахів і бур зростає, що підтверджується статистикою спостережень.

Вплив геомагнітних бур насамперед відчувається у роботі супутникових систем, радіозв’язку та навігації. В окремих випадках можуть фіксуватися незначні збої в електромережах високих широт. Водночас медики наголошують, що люди з підвищеною чутливістю до змін атмосферного та магнітного тиску можуть відчувати головний біль, втому або коливання артеріального тиску.

Експерти рекомендують у такі дні уникати надмірних фізичних навантажень, дотримуватися режиму сну та підтримувати водний баланс. Водночас наголошується, що серйозної загрози для населення подібні бурі не становлять і є звичайним природним процесом.

Очікується, що після 17 квітня активність поступово знизиться, однак протягом наступних тижнів можливі нові сплески, що відповідає загальній тенденції зростання сонячної динаміки у 2026 році.

Тим часом науковці пояснили нові особливості зміни клімату.